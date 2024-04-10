Лукашенко срочно вызвали в Москву

Лукашенко срочно вызвали в Москву13
- 10.04.2024, 12:11
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Ранее этот визит не анонсировали.
Александр Лукашенко летит с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Ранее этот визит не анонсировали.
«В Москве 11 апреля состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», — говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко «обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы».
12 апреля у Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики.