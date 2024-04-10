В российском Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров 6 10.04.2024, 13:58

3,936

Опасное значение превышено.

Губернатор Оренбургской области РФ Денис Паслер заявил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 10 метров, пишут росСМИ.

За два часа уровень поднялся на четыре сантиметра.

Ранее мэр города Сергей Салмин сообщил, что вода превысила все самые опасные отметки. «На 12:00 (10:00 по Минску) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров»,- заявил глава города. Тогда был зафиксирован подъем воды 996 сантиметров.