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В российском Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров

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  • 10.04.2024, 13:58
  • 3,936
В российском Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров

Опасное значение превышено.

Губернатор Оренбургской области РФ Денис Паслер заявил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил 10 метров, пишут росСМИ.

За два часа уровень поднялся на четыре сантиметра.

Ранее мэр города Сергей Салмин сообщил, что вода превысила все самые опасные отметки. «На 12:00 (10:00 по Минску) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров»,-  заявил глава города. Тогда был зафиксирован подъем воды 996 сантиметров.

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