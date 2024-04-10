Украинские партизаны проникли на военную базу РФ в Кронштадте 10.04.2024, 14:39

2,536

И сделали интересный намек.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» провели разведку базы военно-морских сил РФ в порту Кронштадта. Там, на острова Котлин, базируется 3 отдельный дивизион подводных лодок и 105 бригада кораблей охраны водного района.

На данный момент в порту нет гражданских судов, поэтому, считают в «Атеш», пришла пора навестить этот объект «бавовне». Подробности опубликованы в Telegram-канале движения.

«Агенты «Атеш» побывали на острове Котлин и проверили, как обстоят дела в порту Кронштадта. Как нам известно, в городе базируется 3 отдельный дивизион подводных лодок и 105 бригада кораблей охраны водного района. Также, по нашей информации, из порта полностью пропали гражданские суда. У причалов пришвартованы только военные, камуфлированные серым цветом. Исключением является только белый гражданский буксир, который в зимнее время, ходил по кругу гавани, чтобы разбивать лед», – отмечено в сообщении.

Агенты «Атеш» напомнили о том, что в декабре 2022 года на территории Кронштадтского морского завода горело одно из судов. Тех, благодаря кому это произошло, российские силовики так и не нашли.

«Мы считаем, что пора устроить небольшую «прожарку» балтийскому флоту», – многозначительно добавили в движении.

Там также отметили, что средств ПВО на острове не замечено. И призвали тех, кто живет неподалеку от порта и хочет помочь российским кораблям в нем «согреться», связываться с координаторами движения.