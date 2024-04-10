У Путина появился новый противник Аббас Галлямов

10.04.2024, 17:39

3,638

Аббас Галлямов

Люди не любят возвращаться в нищету.

Пока тема возвращения российских военных с фронта обсуждается исключительно через призму тех проблем, которые они несут рядовому обывателю.

Изнасилования и убийства, совершаемые демобилизовавшимися «вагнеровцами», настолько шокируют, что за ними теряются другие аспекты вопроса. Между тем, они есть.

Сейчас режим развращает российских мужчин большими деньгами, которые платит им за участие в боевых действиях, а что они получат после возвращения на гражданку? Работу за зарплату в 10-20 раз меньшую, чем они привыкли? И это на фоне их самомнения и раздутых амбиций? Надо понимать, что сейчас указанная публика привыкает к мысли о том, что она «новая элита», что на ней буквально «страна держится».

Эти люди искренне считают, что достойны тех денег, которые получают. Снижение уровня жизни им вряд ли понравится.

Этому спросу не сможет соответствовать никакое предложение. Экономика ведь деградирует. На неё давят не только военные расходы и санкции. Самое плохое — это беспредел обалдевших от вседозволенности силовиков. Никто не способен нанести большего ущерба инвестиционному климату и перспективам роста, чем вошедшие в раж и имеющие мандат от верховного правителя чекисты.

В общем, поводов для недовольства у вернувшихся с фронта «героев» будет немало. Старые деньги кончатся, а новых не появится. Не будет и пиетета перед правоохранителями. Весь этот ОМОН, все эти следователи — это ж для них «тыловые крысы», которые «пороха не нюхали».

Вообще, надо иметь в виду главное: люди не любят возвращаться в нищету. Эрик Хоффер называл «новых бедняков» важнейшим составным элементом революционного класса: «Этот класс сохранил живую память о своём былом богатстве и могуществе, и он вряд ли добровольно примирится с ухудшением жизненных условий <…> Память о лучших временах жжет их сердца».

Динамика процесса превращения возвращающихся домой военных в «новых недовольных» будет зависеть от того, в каких условиях произойдёт массовая демобилизация. Если результат войны будет воспринят общественным мнением как победа, процессы разложения пойдут чуть медленнее; если же он будет выглядеть поражением, — тогда ход событий значительно ускорится.

Принципиальной разницы, однако, не будет. Праздники отгремят, салюты погаснут, придут тяжёлые трудовые будни. Так же как на смену «крымскому консенсусу» пришёл период роста протестных настроений 2018-2022 годов, точно так же это произойдёт и сейчас. В этой ситуации вернувшиеся с фронта и разочарованные неблагодарностью системы люди могут сказать своё веское слово. Если они присоединятся к протесту — какую бы форму к тому моменту он не приобрёл — то радикально усилят его.

Аббас Галлямов, «Можем объяснить»