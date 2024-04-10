Работник музея в Мюнхене повесил в галерее собственную картину 10.04.2024, 18:40

Мужчина желал достичь «художественного прорыва».

Мужчина, работавший монтажником в художественном музее Мюнхена Pinakothek der Moderne, самовольно повесил свою картину в галерее, где выставляют работы Энди Уорхола. Работник хотел добиться своего «творческого прорыва». Об этом сообщает The Guardian.

«Сотрудник считает себя художником и, скорее всего, воспринимал свою роль в группе монтажников музея как ежедневную работу, чтобы поддерживать свое настоящее призвание», — сказал представитель художественного музея.

51-летний работник музея имел доступ в галерею в нерабочее время, поэтому не привлек особого внимания телохранителей, когда устанавливал свое произведение искусства размером 60 см на 120 см на пустой белой стене в коридоре на первом этаже восточного крыла.

Сколько времени картина висела на стене, неясно. Но в Pinakothek der Moderne предполагают, что это было не слишком долго.

«Руководители сразу замечают нечто подобное», – говорит пресс-секретарь Тине Нелер.

В музее отказались комментировать тему или стиль картины, чтобы не поощрять «имитаторов-шутников».

«Мы не получили ни одного положительного отклика на картину от посетителей галереи», — сказал пресс-секретарь.

Музей расторг контракт с техническим работником и запретил ему посещать галерею. Кроме того, полиция начала расследование из-за умышленного повреждения имущества. Ведь, чтобы повесить картину, мужчина сделал две дыры в стене галереи.