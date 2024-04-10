Российские олигархи Фридман и Авен останутся под санкциями, несмотря на решение суда 1 10.04.2024, 19:13

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Петр Авен и Михаил Фридман

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Основатели «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман остаются под санкциями Евросоюза, пишет Reuters, ссылаясь на объяснение суда, который ранее вынес решение о снятии санкций с предпринимателей. Судебное постановление касается ограничительных мер, действовавших в 2022–2023 годах. В марте 2024 года действие санкций было продлено, и сегодняшний вердикт на это решение не распространяется.

Об этом же ранее в своем телеграм-канале писал израильский предприниматель Леонид Невзлин. «Радоваться Авену и Фридману пока не стоит. Хотя этот иск они выиграли, санкции против них останутся в силе», — прокомментировал один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС сегодняшнее судебное решение.

Фридман и Авен были внесены в санкционный список Евросоюза сразу после вторжения российской армии в Украину — в конце февраля 2022 года. Ограничительные меры в отношении Авена официально объяснялись тем, что он «извлекал выгоду из своих связей во власти», а против Фридмана — тем, что ему «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». У предпринимателей в рамках санкций были заморожены все активы в ЕС. Также им запретили въезжать на территорию государств Евросоюза. Оспаривать решение суда бизнесмены начали весной 2022 года.

Сегодня, 10 апреля, Европейский суд постановил снять персональные санкции ЕС с Фридмана и Авена. Согласно документу, опубликованному на сайте судебной инстанции, Фридман и Авен, будучи основными акционерами «Альфа-групп», были включены в санкционные списки Евросоюза по решению Совета ЕС, который посчитал их связанными с подсанкционными лицами, а также с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе судебного разбирательства бизнесмены заявили, что доказательства, предоставленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд согласился с тем, что причины для включения бизнесменов в санкционные списки были недостаточно обоснованными.

Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия назвала сегодняшнее решение суда о снятии санкций с Фридмана и Авена «вредным». По ее словам, такой вердикт ослабит антивоенное движение и поможет Владимиру Путину дольше оставаться у власти. Юлия Навальная напомнила, что Фридман и Авен не сделали никаких публичных заявлений против войны и не предприняли никаких попыток положить ей конец. Также она связала сегодняшний успех предпринимателей с наймом дорогих адвокатов и лоббистов.