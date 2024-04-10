На крупных заводах Беларуси наблюдается серьезный дефицит кадров 3 10.04.2024, 21:36

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Только на МАЗ и МТЗ надо почти 5000 человек.

Александр Лукашенко 9 апреля заявил, что белорусские промышленные производители теряют позиции на российском рынке, он потребовал заняться диверсификацией экспорта товаров и применять новые технологии в производстве. А еще политик пожаловался на дефицит кадров. «Зеркало» посмотрело, каких сотрудников ищут крупные заводы и какую зарплату им обещают. К примеру, на МАЗ не хватает более 2,5 тысячи работников, а на МТЗ — более 2,2 тысячи.

На заводе «Атлант» есть 519 вакансий, люди нужны в разные подразделения — от столовой и медчасти до производственных цехов. Примерно половина вакансий предприятия — с заработком до 1500 рублей.

Зарплаты работников стартуют от 650−750 рублей, столько получит в месяц гардеробщик, работающий по графику 2 через 2 по 12 часов. Он должен будет также убирать гардероб, санузлы, душевые.

По некоторым специальностям требуется сразу несколько десятков человек. Например, завод нуждается в 24 литейщиках пластмассы. Им готовы платить 1650−1900 рублей в месяц. Этой специальности могут обучить прямо на производстве. Также требуется 48 слесарей-сборщиков холодильников, их также обучат на рабочем месте. Во время обучения сотрудникам будут платить 800 рублей в месяц, потом — 1300−1450 рублей.

Ждут инженера-программиста с высшим образованием, опытом работы от двух лет и хорошим знанием английского языка. Ему будут платить 1650−2200 рублей, это самая высокая зарплата, которую предлагает производитель.

Заработный потолок для наладчика оборудования в производстве изделий из пластмасс — 2200 рублей.

На «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» нужно 2589 работников. Напомним, 9 апреля Александр Лукашенко заявил, что на «МАЗ» некомплект работников составляет 13%, а на «Минском моторном заводе» наблюдается текучка рабочих специальностей: слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовщиков и фрезеровщиков. Так, на «МАЗ» больше всего готовы платить вагранщикам (это рабочие, которые обслуживают металлоплавильные установки и установки по термической обработке металла) — 3300−3800 рублей.

На «Минский моторный завод» на 10 апреля нужно 239 работников. К примеру, заливщику металла обещают 3500 рублей, а наладчику автоматов и полуавтоматов — 3000 рублей.

На завод МТЗ требуется рекордное количество сотрудников — 2221 (сюда же включены подведомственные организации). Как и на большинстве крупных промышленных предприятий, не хватает людей в различных подразделениях — от работников в местный дом культуры до производственников.

Инженеру видеомонтажа на полную ставку обещают зарплату от 626 рублей с месяц. Для сторожа зарплата — на 24 рубля больше. Секретарю готовы платить от 703 рублей.

Зарплаты работников производства повыше. Так, оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок получит 1100 рублей, а начальник смены — 1129 рублей.

Требуются заводу и эксклюзивные кадры — переводчик с китайского языка с высшим образованием и опытом работы. Платить ему будут 1124 рубля.

В топе по заработку на МТЗ — вакансии для подручного сталевара электропечи (2600 рублей) и сталевара электропечи (2900 рублей в месяц).

Минский подшипниковый завод нуждается в 600 сотрудниках. Меньше всего здесь заработает гардеробщик — 820−900 рублей. Зарплату до 1000 рублей предлагают

чистильщику металла, отливок, изделий и деталей, кладовщику, вырубщику заготовок и изделий, мойщику посуды, сборщику изделий из древесины, дворнику и гальванику.

Производство нуждается в инженерах разного профиля, но заработок у некоторых из них не сильно отличается от тех, что получают рабочие. Например, 1100 — 1300 рублей получат инженер по охране окружающей среды и его коллега, занимающийся охраной труда, а ведущий инженер в отделе главного механика заработает 1400−1500 рублей.

Требуется и руководство. К примеру, два начальника лаборатории смогут получить 1500−1600 рублей. Начальник участка по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов заработает 1700−1900 рублей. Заместитель начальника управления по изготовлению средств механизации и автоматизации увидит в расчетнике сумму 1800−2000 рублей.

Завод «Гомсельмаш» объявил о 220 свободных вакансиях (это на шесть вакансий меньше, чем в прошлом сентябре), все они относятся к категории рабочих. Заработки на заводе стартуют от 750 рублей, такие деньги предлагают на ставку контролеру станочных и слесарных работ.

В большинстве объявлений заработок хотя и указывается (в зависимости от специальности он варьируется от 800 до 1500 рублей), но окончательная сумма в расчетнике будет зависеть от выполнения норм выработки. По сдельно-премиальной системе буду работать машинисты компрессорных и насосных установок, рамщики, столяры, слесарь-сантехники и другие.

Больше всего на «Гомсельмаш» не хватает наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением — 28 вакансий, операторов станков с программным управлением — 24 вакансии и фрезеровщиков — 18 вакансий. Для всех этих работников указана заработная плата в размере 1200 рублей, но она также привязана к норме выработки.

В управляющей компании холдинга «БелАЗ» нарастает дефицит кадров: если осенью прошлого года там было 274 вакансий, то сегодня — уже 308. Работа есть как для рабочих, так и для людей с высшим образованием. Причем сотрудники нужны в разные подразделения — в цеха, бухгалтерию, кухню, медцентр и прочие. По примерно трети от всех вакансий заработок не превышает 1000 рублей.

Появилась нетипичная для завода вакансия — швейцар с оформлением на 0,5 ставки. Его заработок составит 315−450 рублей (минимум из всех предложений завода).

Уборщикам производственных и служебных помещений, а также кухонным работникам обещают платить 626 рублей. Напомним, именно столько сейчас в Беларуси составляет минимальная зарплата.

Для сотрудников с высшим образованием заработки повыше. Например, инженеру по техническому надзору первой категории обещают платить 1200 — 1500 рублей в месяц, ведущему бухгалтеру — 1300−1700 рублей, ведущему инженеру-конструктору — 1400−1800 рублей. Зарплатный потолок обещают начальнику цеха — 1970 рублей и каменщику — 2495 рублей.

Отметим, что на сайте предприятия зарплаты указаны больше, чем в государственной базе вакансий. Также сообщается, что сотрудникам предоставят полный соцпакет, а холостым иногородним предоставят койко-место в общежитии.