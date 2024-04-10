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Россиянам, ограбившим в Таиланде пару белорусов почти на миллион долларов, вынесли приговор

  • 10.04.2024, 23:39
Россиянам, ограбившим в Таиланде пару белорусов почти на миллион долларов, вынесли приговор

Судили пятерых граждан РФ.

Суд тайской провинции Пхукет приговорил пятерых граждан России к двум годам тюремного заключения за похищение супружеской пары, которую они принудили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Сторона обвинения запросила для россиян четыре года реального лишения свободы, однако затем срок был сокращен вдвое после признания ими своей вины.

Издание отмечает, что пострадавшая пара оказалась россиянами, хотя ранее в полиции их называли белорусами. Об этом же говорили и в МИД Беларуси, обещая оказать им всю возможную помощь.

Напомним, 31 января около 10.00 преступники на черном микроавтобусе Hyundai преградили дорогу и остановили в одном из районов города Пхукет мотоцикл, на котором передвигалась белорусская пара. После они затащили мужчину и женщину в свой микроавтобус.

Проходящий рядом турист стал свидетелем, как пару силой затолкали в фургон, и сообщил об этом в полицию. На следующий день полиция нашла жертв — тайские СМИ пишут об Альберте Вивянкове с супругой, и с помощью переводчика узнала, что произошло.

Пара рассказала, что их отвезли в арендованный дом, где заставили перевести на указанные счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.

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