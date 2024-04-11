Россия массированно ударила по Украине ракетами из Ту-95, «Кинжалами» и «Шахедами» 11.04.2024, 7:59

Атака длилась семь часов, Польша подняла истребители в воздух.

Россия в ночь на четверг, 11 апреля, подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Оккупанты совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 по территории Украины – на юге зафиксированы попадания в объекты энергетики.

Параллельно агрессор ударил баллистикой по Харькову, а затем запустил «Кинжалы» в сторону Львовщины. Об опасности предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Со своей стороны Польша снова подняла в воздух свои истребители из-за ракетной атаки РФ на Украину.

Мониторинговые каналы предупредили, что вражеские самолеты взлетели с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ, ориентировочное время выхода Ту-95МС на пусковые рубежи – 03:40.

В 03:45 стратегические бомбардировщики совершили маневр в районе пусковых рубежей. В 05:00 ракеты были в воздушном пространстве Украины.

Мониторинговый канал «Николаевский Ванек» писал, что состоянию на 01:20 все борта направлялись в сторону Каспийского моря.

В районе Каспийского моря они будут примерно в 04:20 – 05:10. Если пуски будут отсюда, ракеты в нашем воздушном пространстве следует ожидать около 05:20 – 06:00. Если россияне будут запускать ракеты с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области, то они будут в воздушном пространстве Украины около 04:30 – 05:00.

В 05:08 указывалось о шести выходах баллистики из Белгородской области по Харькову, а затем повторные пуски врагом ракет по области.

Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил, что войска РФ нанесли по меньшей мере десять ударов по Харьковщине. Под поражением была критическая инфраструктура, начались перебои с энергоснабжением. Информация о пострадавших пока не поступала. В то же время мэр предупредил, что метро в ближайшие часы не будет работать.

Около 06:00 Воздушные силы ВСУ известили о пусках врагом аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», в частности в направлении Львова и Стрыя, а затем новых запусках ракет.

Во время массированной российской атаки по Украине командование Вооруженных сил Польши «для безопасности воздушного пространства» своей страны подняло военную истребительную авиацию.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, враг снова атаковал объекты энергетики, в южных регионах есть попадания. Также поражен объект критической инфраструктуры на Киевщине – там вспыхнул пожар.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что враг атаковал объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики работают над устранением последствий.

Комбинированная массированная российская атака продолжалась семь часов, после 06:50 в областях начались отбои. Telegram-канал monitor сообщил, что врагом были применены крылатые ракеты Х-101/555, аэробалистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал», баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М»/«KN-23», управляемые зенитные ракеты ЗРК -300»/«С-400», управляемые авиационные ракеты Х-59/35 и ударные БПЛА типа «Шахед».

«Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2030 км прежде чем достигли Стрыя Львовской области. «Кинжалы» запускались бортами МиГ-31К с территории Тульской/Рязанской областей РФ. Баллистические ракеты разных типов – из Белгородской области РФ», – говорится в сообщении.

Под ракетно-дроновой атакой находились Стрый, Харьков, отдельные н. п. Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской областей. Часть средств воздушного нападения уничтожена силами ПВО. В частности, ракеты и БПЛА сбили в Черновицкой области.