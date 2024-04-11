В пригороде Нальчика боевики вели бой с российскими силовиками 1 11.04.2024, 10:42

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Был объявлен режим КТО.

В пригороде Нальчика боевики вели бой с российскими силовиками. Вооруженные люди якобы планировали теракты. Были ликвидированы двое боевиков, сообщает «Интерфакс».

На месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.

«Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет», — заявили российские силовики.