Доуправлялся 8 Кирилл Иванов

11.04.2024, 11:52

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Лукашенко ведет страну к дефициту рабочих рук и девальвации.

По данным за январь этого года каждое пятое работающее предприятие в стране было убыточным. Есть в Беларуси районы, где этот показатель составляет 55%. А в Жодино, одном из самых промышленно развитых белорусских городов, в убыток себе работает свыше 35% предприятий.

Эти неприглядные данные публикуют независимые СМИ. Но о тревожных сигналах в экономике все чаще говорят и представители правящего режима, причем, на самом высшем уровне.

В конце марта посол в России Дмитрий Крутой провел заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в РФ. Группа была создана по распоряжению Лукашенко, злые языки уже успели назвать ее «министерством торговли с Россией».

— Разговор получился жестким — особенно для госорганов и организаций, допустивших снижение темпов роста экспорта в январе-феврале 2024 года. С каждым обсудили причины снижения экспортных поставок и направления исправления ситуации, — заявили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Сам же посол на том совещании, как отметил в своей передаче экономист Сергей Чалый, отчитывал чиновников в лукашенковской манере. Речь идет о тех, кто допустил отставание от доведенных прогнозных заданий.

— Я буду вносить предложения по наказанию членов нашей рабочей группы, — заявил Крутой.

Чалый обращает внимание на то, что ответственные за экспорт чиновники начинают искать в своем окружении крайних. Тех, на кого можно переложить вину за проблемы внешней торговли. И этим людям есть о чем беспокоиться.

С одной стороны, в Россию сегодня отгружается до 90% всей промышленной продукции. С другой, то, что властям казалось бездонной бочкой, начинает преподносить неприятные сюрпризы.

Ниши белорусских производителей на российском рынке начинает занимать более дешевая и качественная продукция из Китая. Лукашенко этому факту на прошедшем накануне совещании с промышленниками, естественно, возмутился.

И в который раз потребовал от чиновников заниматься диверсификацией экспорта. Правда, от себя смог предложить лишь Африку, поставив лично себе в заслугу «наведение мостов»:

— Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей?

На том совещании вскрылась и неприятная правда о бравурных цифрах, озвученных ранее. Оказалось, что прошлогодние показатели роста производства (+13%) и экспорта товаров (+8%) имеют двойное дно.

Первую цифру перебивает показатель роста складских запасов готовой продукции за тот же период — на 23%. Вторая цифра не менее показательна: рост экспорта, которым совсем недавно кичился и сам Лукашенко, и премьер-министр, был достигнут благодаря бесхитростной манипуляции производителей, которые просто перевезли свою продукцию в дилерские центры в России.

Правитель, как водится, сделал вид, что не знал этого. Попутно уколов чиновников и руководство предприятий, которые из кожи вон лезут, чтобы выполнить его же поручения:

— Сколько техники находится на площадках у дилеров, которые для многих стали дополнительным складом за рубежом?

Беспокоит власти и проблема коррупции. Причин для этого хоть отбавляй — только за прошлый год прокуратурой был отмечен рост соответствующих правонарушений почти на четверть. Судя по речам правителя, как правило, речь идет о госпредприятиях.

Но и здесь Лукашенко нечего предложить, кроме как поручить генпрокурору «уделить самое пристальное внимание обозначенным проблемным вопросам» и в который раз припугнуть назначаемых им же потенциальных казнокрадов: «Спрос будет жесточайший».

Нет идей и по поводу растущего кадрового голода. Лукашенко констатировал то, о чем давно говорят независимые эксперты:

— Мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците.

При этом, похоже, надежды на молодежь наверху почти не осталось, несмотря на все усилия по удержанию молодых специалистов на рабочих местах.

И, видимо, не зря в начале года провластная пресса начала закидывать удочку о возможности частичной компенсации нехватки рабочих рук за счет возвращения к станку пенсионеров. Об этом на совещании с промышленниками заговорил и Лукашенко. Но, похоже, особого доверия у него нет и к основной массе вышедших на пенсию белорусов:

— Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых можем позвать на производство.

И в дополнение к этой безрадостной картине — прогноз экономиста Дмитрия Крука: угрозы девальвации белорусского рубля увеличиваются. Один из главных факторов здесь — вышеупомянутое состояние внешней торговли.

А между тем — в июле этого года исполнится ровно 30 лет, как Александр Лукашенко бессменно правит страной. И, судя по масштабным совещаниям, начал очередную предвыборную кампанию…

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»