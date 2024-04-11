Польша объяснила, почему ввела запрет на ввоз авто в Беларусь 11.04.2024, 12:18

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Ответ министерства финансов.

В конце марта Польша внезапно запретила ввозить в Беларусь автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя больше 1,9 литра.

Чем вызван такой запрет, как он будет действовать и на кого распространяться - ничего из этого польские власти не сообщили. Вот что на запрос «Немецкой волны» ответили в министерстве финансов Польши.

Введенный запрет там назвали «эффективными мерами по искоренению практики обхода санкций». Как можно понять из официального ответа, Беларусь рассматривается как страна высокого риска, известная тем, что помогает обходить санкции.

В ведомстве сослались на регламент Совета ЕС от 2014 года, который запрещает «сознательное и намеренное участие в деятельности» по обходу санкционных ограничений. Необходимость предоставлять на границе справку от производителя автомобиля объясняют требованиями таможенного кодекса».

Журналисты попросили ответить, почему запрет распространяется именно на автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, по какой причине эта мера вводится именно сейчас и затрагивает только экспорт в Россию.

Подробности по этим вопросам польские власти не сообщили.