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Глава МИД Польши: ЕС формирует силы быстрого реагирования

  • 11.04.2024, 17:51
Глава МИД Польши: ЕС формирует силы быстрого реагирования

Они получат название «Европейский легион».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза приступили к формированию сил быстрого реагирования для усиления обороноспособности Европы. При этом Сикорский подчеркнул, что об объединении армий стран-членов ЕС речь не идет.

«Разговоры о единой армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, чего, я полагаю, никогда не произойдет. Тем не менее мы находимся в процессе формирования военного потенциала — сил быстрого реагирования. Я называю его «Европейским легионом»,— рассказал глава польского МИДа в интервью греческой газете Kathimerini.

Радослав Сикорский отметил, что пришло время странам Европы взять на себя «большую ответственность» в укреплении собственной обороны.

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