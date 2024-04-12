Пленные боевики «ЛДНР» записали отчаянное обращение к Путину 12.04.2024, 7:38

В чем причина?

Пленные боевики «ЛДНР», которых Россия не вносит в списки обмена военнопленными, записали обращение к верховному главнокомандующему вооруженными силами РФ Владимиру Путину. Они напомнили хозяину Кремля распространенную в России фразу «русские своих не бросают».

Видео этого обращения опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Мы все боролись бок о бок, а когда дошло дело до обмена военнопленных, о нас забыли. Русские своих не бросают. Касается ли эта фраза защитников Донецка и Луганска?» — спрашивают в этом обращении мобилизованные в российскую армию жители оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По их словам, Россия обменивает только пленных россиян, а воевавшие за интересы РФ «мобики» с Донбасса оказались никому не нужны.

«Когда придет наше время? Разъясните нашу дальнейшую судьбу», — отчаянно просят они Путина.

Обращение огласили 69 военнопленных так называемой «ЛДНР», но, как подчеркнул их представитель, на самом деле их гораздо больше, но большинство уже потеряли надежду и не верят, что обмен когда-то произойдет.

«Россия могла бы давно уже обменять их на пленных солдат ВСУ, но россиянам важнее мучить украинцев, чем вытаскивать своих. К тому же «ополченцев» с Донбасса в России вообще не считают за людей», — отметил Денис Казанский.