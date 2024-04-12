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Дрон ударил по зданию «Газпрома» в российском Белгороде

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  • 12.04.2024, 12:12
  • 2,118
Дрон ударил по зданию «Газпрома» в российском Белгороде

Фасад поврежден.

В российском Белгороде утром 12 апреля заявили об атаке БПЛА на здание «Газпрома». Вследствие удара якобы ранены два человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город «подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа». РосСМИ опубликовали фото и видео последствий прилета, заявив, что атаке подверглось здание «Газпрома».

По словам губернатора, дрон врезался в «административное здание ресурсоснабжающего предприятия».

Гладков утверждает, что вследствие взрыва якобы пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение ноги, второй – осколочные ранения руки и ноги, их госпитализировали.

«Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы», – заявил губернатор.

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