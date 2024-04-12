Лукашенко о вступлении в войну против Украины: Граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти 7 12.04.2024, 19:40

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Диктатор также признал, что он соагрессор.

Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну против Украины, поскольку украинская граница полностью заминирована и забетонирована.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским пропагандистам.

«Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них (украинцев – ред.) граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти», - заявил он.

По словам Лукашенко, граница Украины полностью заминирована и забетонирована.

Также белорусский диктатор оценил количество украинских войск на участке белорусской границы в 120 тысяч военных.

«Ну, они хотят бросить на фронт (войска, которые находятся на границе – ред.) против России, а здесь французов поставить. Мы ждем», - добавил Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко признал, что он соагрессор.

«Я же не отказываюсь, что мы – соагрессоры. Каждый делает свое дело», – добавил Лукашенко.