Умер ученый Владимир Кульчицкий 5 12.04.2024, 20:51

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Он изучал мозг и искал методы лечения неврологических заболеваний.

Известный ученый в области экспериментальной и клинической нейрофизиологии, академик, доктор медицинских наук, заведующий центра мозга в Институте физиологии Академии наук Беларуси Владимир Кульчицкий ушел из жизни в 76 лет.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу НАН Беларуси.

Свою жизнь Владимир Кульчицкий посвятил развитию современных представлений о функционировании мозга и нейронных сетей в норме и патологии.

Прощание с академиком состоится 16 апреля с 10.30 до 12.00 в Большом конференц-зале НАН Беларуси (Минск, проспект Независимости, 66, 2-й этаж). Гражданская панихида начнется в 11.30.

Владимир Кульчицкий родился в Читинской области (Россия) в семье военного. В 1972 году с отличием окончил Куйбышевский медицинский институт. С 1989 года на протяжении 45 лет работал в Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси и прошел профессиональный путь от научного сотрудника до академика, заместителя директора по научной работе и руководителя Центра мозга.

В 1998 году ему присвоено звание профессора, в 2000 году был избран членом-корреспондентом НАН Беларуси, в 2017 году — действительным членом (академиком) НАН Беларуси.

Владимир Кульчицкий — автор более 400 научных работ, включая 21 монографию, 29 патентов на изобретения. Он разрабатывал инновационные методы лечения неврологических заболеваний.