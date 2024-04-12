Евгений Магда: Лукашенко в Кремле отрабатывает номер 2 12.04.2024, 23:29

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Лукашенко нужен Путину в качестве Жириновского.

Украинский политолог Евгений Магда в экспресс-комментарии «Салідарнасці» – о заявлениях правителя Беларуси во время визита в РФ.

В Москве второй день проходит встреча правителей Беларуси и России. Большая часть открытой встречи 11 апреля была посвящена перспективам мирных переговоров по Украине. В пятницу Александр Лукашенко вновь заявил о необходимости Западу и Украине «сесть за стол переговоров и договориться».

— Надо понимать, что Путин и Лукашенко встречаются не только потому, что одному без другого скучно. Они встречаются, чтобы продвигать собственную повестку дня и международных отношений, — комментирует ситуацию «Салідарнасці» Евгений Магда. – Лукашенко нужен Путину, чтобы быть вторым номером, говорить те вещи, которые хочет опубличить властитель Кремля.

Возможно, это поможет Лукашенко в том, чтобы избежать непосредственного втягивания Беларуси в войну. Или же он так себе видит возможность продолжать пребывание у власти в Беларуси.

Но когда Лукашенко повторяет месседжи российской пропаганды, допустим, о нелегитимности Зеленского… Явно не с его позиции говорить о нелегитимности, правда?

Также это свидетельствует о том, что на самом деле у Москвы не столь большой перечень людей, которых могут в мире хотя бы с натяжкой воспринимать как руководителей государств и соответствующим образом реагировать.

Политолог отметил, Лукашенко говорит об Украине без особого энтузиазма.

— Нет у него той заученной глупости, которая заметна в заявлениях российских официальных лиц. Лукашенко просто отрабатывает номер. Не то что он подает сигнал, что его взяли в заложники, нет, этого нет. Но вместе с тем для меня очевидно, что Лукашенко не хотел бы эскалации ситуации.