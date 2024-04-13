Каждый из десяти последних месяцев был рекордно теплым 13.04.2024, 11:32

Впереди новые рекорды.

В начале апреля термометры в Польше показывали почти 30 градусов тепла. Пресс-секретарь Института метеорологии и водного хозяйства Гжегож Валиевский говорит «Польскаму радыё», что такая температура воздуха в начале апреля является чрезвычайной ситуацией.

«Просто посмотрите, каким был старт с точки зрения средней температуры. Это на 7 градусов выше нормы. Из них в южной части страны местами на 9 градусов теплее, чем должно быть в эти первые дни апреля. В северной части страны немного холоднее, потому что на побережье эта норма превышена на 3 градуса, но начало апреля чрезвычайно теплое", - говорит Гжегож Валиевский.

По словам представителя, все начало года выдалось исключительно теплым.

«Это рекордное начало года. Средняя температура в начале года на 3 градуса выше нормы. Можно сказать, что на данный момент мы на месяц впереди. Такая погода должна описываться в мае или даже в июне».

Международные климатические организации сообщают, что устанавливаются новые рекорды жары.

Согласно измерениям программы ЕС по наблюдению и мониторингу Земли «Коперник», март стал десятым самым теплым месяцем подряд за всю историю наблюдений.

Данные организации показывают, что каждый из последних десяти месяцев был рекордно теплым по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. В отчете Всемирной метеорологической организации говорится, что рекордные температуры были зафиксированы в 2023 году, а 2024 год ожидается еще теплее.