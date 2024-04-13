Финляндия решила закрыть морские пункты пропуска на границе с РФ 1 13.04.2024, 14:35

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С 15 апреля.

Финляндия с 15 апреля вводит новые ограничения на границе с Россией, сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Для прогулочных судов будет приостановлено движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Также на неопределенный срок закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, предупредили в ведомстве.

Ранее такие меры анонсировало Министерство внутренних дел Финляндии. Там пояснили, что это необходимо для предотвращения нелегальной миграции морским путем.

Также Финляндия решила не возобновлять работу пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией. Ваалимаа, Вартиус, Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи и Салла будут закрыты бессрочно, до «особого распоряжения».

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые без шенгенских виз прибывали со стороны России. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе страны. В России эти обвинения отвергали. Однако The Insider выяснил, что доставку беженцев к границе контролировала ФСБ.

В начале 2024 года премьер Финляндии Петтери Орпо анонсировал дополнительные меры по обеспечению безопасности на границе с Россией. Он рассказал о ходе строительстве забора, отметив, что «в критических точках» сооружение уже установлено. 21 марта стало известно, что власти Финляндии решили выделить еще €74 млн, чтобы ускорить возведение заграждений, которое планировалось завершить в 2026 году. Забор должен охватить до 20% границы (260 км).

Ранее новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что власти страны не будут работать над налаживанием отношений с руководством России до тех пор, пока оно не прекратит войну в Украине.