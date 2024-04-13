Стало известно, где можно купить подержанные BMW X5 за пять долларов 6 13.04.2024, 21:22

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Этих машин там много.

Недавно почти неповрежденный BMW X5 2008 года изготовления купили на аукционе за 5 долларов. Такие дешевые автомобили обычно продаются в американском штате Гавайи.

В Беларуси BMW X5 – символ престижа, «крутизны» владельца и достатка. А вот в американском штате Гавайи они продаются за пару долларов. Например, проданный 24 марта на автоаукционе Copart BMW X5 2008 года изготовления сторговали всего за пять «баксов».

Об этом сообщает сервис статистики американских аукционов BidFax.

BMW X5 2008 на аукционах Copart или IAAI стоят в среднем $952. По крайней мере, за последние полгода статистика финальных цен была именно такой (данные того же BidFax).

BMW X5 второго поколения начало выпускаться в 2007 году на совершенно новой платформе. Завод по его производству размещался в США, поэтому здесь этих машин много. Под капотом BMW установил на выбор дизельные и бензиновые двигатели с 6 и 8 цилиндрами, обеспечивающие выходную мощность от 235 до 355 л.с. Все версии предлагались с системой полного привода.

Впрочем, владельцы выжимали из X5 все соки, поэтому с течением времени эти автомобили приносили им все больше проблем. Причем дорогих проблем. Поэтому старые Х5 в Штатах почти не ценятся. Например, средняя цена на подержанный, но целенький BMW X5 2008 года составляет 6700 долларов.

Шина Continental UltraContact обеспечивает большой пробег, низкую шумность и отличные характеристики на мокрых поверхностях. Кроме того, специально для плохих дорог шина имеет усиленную боковину, поэтому не разорвется на ямах.

Этот «биток», который кто-то выторговал за 5 «баксов», на самом деле в неплохом состоянии. Удар в переднюю часть вызвал срабатывание подушки безопасности. Однако внешне повреждения небольшие – бампер, крыло, капот, фара, радиатор.

Пробег немаленький – 149 тысяч миль, то есть где-то 240 тысяч километров. На этом пробеге двигатель уже «просит» капиталки. Салон не в лучшем состоянии, но кожаный, поэтому его можно отчистить.