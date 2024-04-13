В Израиле экстренно отменили занятия во всех образовательных учреждениях 13.04.2024, 21:33

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ЦАХАЛ объявил об изменениях в инструкциях управления тыла.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни.

Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Уточняется, что решение было принято после оценки ситуации. В ЦАХАЛ призвали соблюдать опубликованные инструкции и следить за их обновлениями на национальном портале по чрезвычайным ситуациям.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал «жесткий» ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.