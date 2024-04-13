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Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль рано утром 14 апреля

  • 13.04.2024, 21:58
  • 3,752
Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль рано утром 14 апреля

Нападение ожидается в первые часы воскресенья.

Нападение Ирана на Израиль с большой вероятностью может произойти рано утром в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — прогнозирует чиновник.

Министр обороны Израиля Йоав Галант за несколько часов до этого заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, в связи с чем усилила оборонительную и наступательную структуры. Также государство готово «принять любые меры, необходимые для защиты граждан».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о временной отмене всех учебных занятий в стране с вечера 13 апреля на фоне обострения отношений с Ираном. Также запрещаются собрания численностью более 1000 человек в так называемых «зеленых зонах».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прервал выходной из-за событий на Ближнем Востоке.

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