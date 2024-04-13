Заместитель генконсула Китая публично отчитал и унизил российских чиновников 3 13.04.2024, 22:23

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Китайский дипломат поучал их на русском языке.

Исполняющий обязанности генконсула КНР в Иркутске Сунь Чуаньцзян на днях посетил круглый стол по делам туризма, в котором участвовали представители местной власти и общественные деятели.

То, что им открыто выразил китайский дипломат на русском языке, они запомнят надолго.

Как сообщает портал IrkutskMedia и другие российские медиа, китайский дипломат открыто и издевательски раскритиковал туристическую и логистическую инфраструктуру Иркутска во время недавнего круглого стола с представителями местных властей и общественных деятелей.

Круглый стол назывался «Красные маршруты Иркутска», и обсуждались в нем исключительно перспективы увеличения туристического потока из Китая в Иркутск. В своем выступлении Сунь Чуаньцзян заявил, что у его соотечественников есть интерес к ознакомлению с Иркутском, однако дипломат обратил внимание на ряд моментов, «сдерживающих возможности китайского туризма».

Среди них оказался вопрос оборудования и размера иркутского аэропорта, который дипломат откровенно сравнил с автобусной станцией в китайском уезде (деревней).

«Аэропорт похож на наши автобусные станции в уезде. В уезде. Я сам живу в одном городке в провинции Цзянсу (административный центр провинции — город Нанкин), и там сейчас построено метро, которое едет к центру уезда, а оттуда уже к центру города», — заявил на русском языке заместитель генконсула Китая в Иркутске Сунь Чуаньцзян во время круглого стола, критикуя инфраструктуру города.

Уезд в Китае — это административная территориальная единица, идущая после провинций и автономных районов (округов). Если сравнивать с российским или белорусским территориальным делением, то китайский уезд — это село или деревня.

Дипломат также добавил, что «если аэропорт не увеличит количество стоек регистрации и зон досмотра, а также не выдаст больше тележек для перевозки багажа и не оптимизирует процедуру пересечения границ, то туристический поток из Китая в Иркутск не увеличится».

Портал IrkutskMedia отмечает, что аэропорт Иркутска (как внутренний, так и международный терминал) за последнее время часто становился объектом юмора и издевок.

Так, например, в ноябре 2023 года иркутскими властями был представлен макет нового одноэтажного павильона для внутренних перелетов с запланированной стоимостью почти 600 миллионов российских рублей (6,5 миллиона долларов), но облик этого терминала напоминал ангар, а жители Иркутска в соцсетях прозвали его хлевом.