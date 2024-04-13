Израиль привел все системы ПВО и ВВС в полную боевую готовность 13.04.2024, 22:42

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Десятки самолетов подняты в небо.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил, что системы противовоздушной обороны страны приведены в полную боевую готовность.

Его заявление было сделано одновременно с выпуском обновленных инструкций Службы тыла для населения из-за возможности нанесения Ираном удара.

Также Хагари заявил, что десятки самолетов находятся в небе в полной готовности.

Напомним, что на завтра все занятия в Израиле отменены. Вводятся ограничения на массовые собрания. В городах начали открывать общественные бомбоубежища.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал «жесткий» ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.