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Китай «подложил свинью» России

  • 13.04.2024, 23:08
  • 3,868
Китай «подложил свинью» России

Пекин решил перестраховаться.

Пока официальные лица Китая и России в ходе публичных мероприятий сообщают о расширении экономического сотрудничества, на практике Москве становится все труднее осуществлять платежи.

С начала текущего года банки Поднебесной, в том числе Bank of China, ужесточили мониторинг платежей из РФ на фоне угрозы вторичных санкций.

Как сообщают российские «Известия», при приеме платежей из РФ финучреждения КНР стали запрашивать информацию о связях транзакции с оккупированными Россией территориями Украины, а также Ираном, КНДР, Кубой и Сирией.

Кроме того, банки пытаются узнать о взаимосвязи платежей с российской армией и ВПК. Если ответить, что такая связь есть, транзакцию, вероятно, отклонят.

Упомянутая информация запрашивается, даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой осуществляется транзакция, роли не играет.

Таким образом китайские банки страхуют себя в случае проверок со стороны США на предмет нарушения санкций против РФ.

Опрошенные росСМИ собеседники считают, что число китайских финорганизаций, которые будут запрашивать такую информацию, возрастет.

Проблемы у РФ с расчетами с КНР начались еще в конце прошлого года после введения Евросоюзом 12-го пакета санкций против Москвы.

Тогда китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России, поскольку такие транзакции легко отслеживаются американской стороной.

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