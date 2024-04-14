Израиль сбил 99% «шахедов» и ракет, выпущенных Ираном во время атаки 14.04.2024, 13:17

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(Обновляется) США, Великобритания, Франция и Германия поддержали Израиль.

Иран атаковал Израиль с помощью беспилотников-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий.

13:05 Премьер-министр Иордании Бишер Хасаунех заявил, что любая эскалация в регионе приведет к «опасным путям», и призвал все стороны уменьшить ее. Он добавил, что противовоздушная оборона США ночью перехватила и сбила десятки иранских беспилотников и ракет, пролетевших над воздушным пространством страны в направлении Израиля. Политик предупредил, что вооруженные силы страны будут «противостоять любой попытке любой стороны», которая будет пытаться поставить под угрозу безопасность Иордании.

12:55 Израильтяне, не испугавшись ночной атаки со стороны Ирана, из-за которой воздушное пространство страны было закрыто на несколько часов, собрались в аэропорту имени Бен-Гуриона и ждали своих рейсов, чтобы совершить запланированные путешествия перед праздником Песах. В Тель-Авиве подсчитали, что из-за отмены рядом авиакомпаний, в течение дня лишь около 30 000 (а не более полусотни тысяч) пассажиров вылетят из аэропорта.

12:50 В медицинском центре Soroka прооперировали семилетнюю девочку, которая вечером 13 апреля пострадала во время перехвата иранской баллистической ракеты возле города Арада на юге Израиля. Как пишет The Times of Israel, она получила тяжелое ранение головы, когда обломки ракеты упали на дом ее семьи. В настоящее время состояние ребенка стабильное, он находится в детском отделении интенсивной терапии больницы.

12:30 Армия обороны Израиля опровергла сообщения о том, что жителям сектора Газы якобы разрешили вернуться на север анклава. Там заявили, что этот район до сих пор является зоной боевых действий между Израилем и террористами ХАМАС, так что вернуться туда не удастся.

11:45 Крупные авиакомпании Ближнего Востока объявили об отмене некоторых своих рейсов в Тель-Авив и Амман, а другие были вынуждены изменить маршруты после того, как Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Атака вызвала подобные объявления со стороны Ливана, Египта и Кувейта.

11:20 ХАМАС защищает атаку Ирана на Израиль с участием большой волны ударных БПЛА и ракет. Террористы назвали это нападение «естественным правом и заслуженным ответом на преступление, связанное с нападением на консульство Ирана в Дамаске и убийством нескольких лидеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)».

11:05 Иран предостерег Израиль от «мести», заявив, что совершит еще более масштабную атаку на его территорию, если тот ответит на его ночные удары. Более того, в Тегеране пригрозили ударить по базам США, если Вашингтон поддержит контратаку Тель-Авива.

10:50 В Институте изучения войны отметили, что нападение Ирана на Израиль аналогично атакам России по Украине. Эксперты считают, что страна-агрессор РФ испытывала «Шахеды» и баллистику на украинской инфраструктуре, чтобы Иран, планируя атаки на Израиль, мог оценить защиту западных систем ПВО.

10:30 Ливанские СМИ заявили об ударах Израиля вблизи города Наби-Чит в районе Баальбек на северо-востоке страны. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как над городом поднимается дым. Баальбек – территория, которую в прошлом называли опорным пунктом «Хезболлы», расположена примерно в 100 км от израильской границы.

9:55 Президент Исаак Герцог выразил свою благодарность военным и союзникам Израиля после того, как Иран запустил большую волну сотен ударных БПЛА и ракет на страну.

«Благословение вам, дорогие солдаты и командиры ЦАХАЛа и ВВС. Благослови коалицию наций во главе с США. Благослови моих сестер и братьев, народ Израиля за их исключительную демонстрацию стойкости. Вместе силы добра победят силы зла», – заявил он.

9:30 Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Франция была среди стран, участвовавших в защите от ночного нападения Ирана. Он подчеркнул, что у страны очень хорошие технологии, реактивные самолеты и радары, которые помогали в патрулировании воздушного пространства.

8:50 В Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. Американский лидер Джо Байден созывает консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки. Со своей стороны Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке.

8:30 Иордания снова открыла свое воздушное пространство после того, как закрыла его вечером в субботу, когда Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю.

8:20 Пекин выразил «глубокую обеспокоенность» атакой Ирана по Израилю и призвал «соответствующие стороны проявлять спокойствие и воздержание», чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что международное сообщество, «особенно влиятельные страны, должны сыграть конструктивную роль для мира и стабильности в регионе».

8:00 Через семь часов после нападения Ирана Израиль снова открыл свое воздушное пространство в 07:30 в воскресенье, сообщило руководство аэропортов страны. Ожидается, что это повлияет на расписание рейсов из Тель-Авива, и пассажирам следует проверить время вылета/прибытия.

7:50 Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари уточнил, что 99% из около 300 снарядов, выпущенных Ираном по Израилю в течение ночи, были перехвачены средствами ПВО. По его словам, Иран запустил 170 БПЛА, и все они были сбиты за пределами страны армией и союзниками. Также ни одна из 130 крылатых и 120 баллистических иранских ракет не попала в воздушное пространство Израиля. Хагари подтвердил, что инфраструктуре в Неватиме были нанесены незначительные повреждения, но авиабаза работает в обычном режиме.

7:30 При оценке ситуации утром 14 апреля «не было принято ни одного решения об ответе Израиля на иранскую ракетную и беспилотную атаку», сообщил The Times of Israel израильский чиновник. Он уточнил, что потенциальный ответ обсудят в этот день на заседании военного кабинета, которое запланировано на 15:00.

7:10 После оценки ситуации в стране министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что им удалось остановить главную атаку Ирана. В то же время предупредил, что «кампания еще не завершилась».

«Сегодня ночью Израиль выдержал атаку сотен ракет и беспилотников, и Армия обороны Израиля поразительно остановила атаку. Весь мир увидел Иран таким, каким он является – террористическим государством, которое атакует Израиль с расстояния 1500 километров и пытается активировать все свои сети. Мы должны быть внимательными к указаниям командования тыла ЦАХАЛ и готовыми к любому сценарию», – сообщил генерал.

6:55 – Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по ряду военных сооружений в комплексе, принадлежащем силам «Радван Хезболла», в районе Джбаа на юге Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе армии, отметив, что ранее ночью израильская авиация ударила по военным объектам «Хезболлы» в районах Хиама и Кфаркелы.

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר במחנה השייך לכוח רדואן, מספר מבנים במרחב הכפר ג׳בע שבדרום לבנון.



מוקדם יותר הלילה מטוסי קרב תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אל-חיאם וכפר כילא pic.twitter.com/dlMSOrqR38 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 14, 2024

6:50 Израиль готовит ответ на иранскую атаку, которая будет скоординирована с союзниками, сообщает The New York Times со ссылкой на израильского чиновника. В то же время президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, что американцы не будут помогать какой-либо контратаке ЦАХАЛа на Иран.

6:25 Израильские СМИ сообщают, что ни одному беспилотнику или крылатой ракете не удалось проникнуть в воздушное пространство Израиля. По их данным, военно-воздушные силы Иордании тоже «перехватили и сбили десятки иранских БПЛА», которые нарушили воздушное пространство страны и направлялись в Израиль. Издание The Guardian пишет, что в перехвате иранских дронов участвовали и британские воздушные силы.

6:30 В ночь на воскресенье во время атаки Ирана на Израиль армия США перехватила более 70 беспилотников и по меньшей мере три баллистических ракеты, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Один из них заявил, что баллистика была перехвачена военными кораблями в восточной части Средиземного моря.

6:00 Иран запустил около 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет по Израилю, сообщили двое израильских чиновников. По их словам, хотя большинство целей было запущено из Ирана, некоторые также летели из Ирака и Йемена.

2:54 Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, сообщает радиостанция Kan.

2:53 Иран в общей сложности выпустил по Израилю 150 ракет, сообщает АВС News.

2:47 Постпред Израиля заявляет, что Иран нарушил Устав ООН и представляет угрозу миру и безопасности.

2:35 Советник премьера Израиля утверждает, что иранская баллистическая ракета была перехвачена при попытке атаковать исторический центр Иерусалима.

2:28 Сбитая иранская ракета в столице Иордании.

2:17 Иран запустил новую партию беспилотников в сторону Израиля.

2:07 Сообщается, что одной из целей иранской атаки было здание Кнессета.

2:02 Минобороны Великобритании заявило, что истребители королевских ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты.

1:58 Иерусалим сейчас.

1:55 Силы ПВО Иордании сбивают запущенные Ираном ракеты.

1:52 Работа ПВО над Израилем.

1:51 Миссия Ирана при ООН заявляет, что считает нападение на Израиль «завершенным».

1:47 Сирены воздушной тревоги звучат в районе Мертвого моря.

1:44 Сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля.

1:43 ЦАХАЛ официально подтверждает: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю.

1:38 Появилась информация, что уже перехвачены более 100 БПЛА, запущенных Ираном по Израилю.

1:27 ABC сообщает, что США сбили ряд иранских БПЛА, направлявшихся в сторону Израиля.

1:20 ЦАХАЛ объявил, что начиная с завтрашнего дня, по всему Израилю будет запрещена образовательная деятельность. Также запрещены собрания численностью более 1000 человек.

1:15 Иран запустили десятки ракет в сторону Израиля.

1:03 Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, сообщает New York Times.

0:57 Иранскую крылатую ракету заметили над Ираком.

Additional Footage showing what is believed to be Iranian Land-Attack Cruise Missiles heading West over Eastern Iraq. pic.twitter.com/3gQYKOPxhn — OSINTdefender (@sentdefender) April 13, 2024

0:43 Арабские СМИ сообщают, что американские силы в регионе сбивают иранские дроны над Ираком и Сирией. Сеть защиты включает Иорданию и другие арабские страны, которые либо открыли свое воздушное пространство для американской и британской авиации, либо сами сбивают иранские БПЛА, пишет сайт «Вести Израиль».

0:39 Администрация президета США Джо Байдена готовится к «крупному нападению» Ирана на Израиль.

Целями будут объекты правительства, уточняет телекомпания NBC.

0:35 Север Израиля подвергся атаке беспилотниками с территории Ливана, сообщила израильская армия. ЦАХАЛ в ответ нанес авиаудар по объектам «Хезболла».

0:25 Эксперты ABC NEWS прогнозируют, что в общей сложности Иран может запустить по Израилю от 400 до 500 БПЛА и ракет, как со своей территории, так и из Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена.

0:19 Израиль начал перехват иранских дронов над Иорданией и Сирией

Иордания ввела режим ЧП и открыла свое воздушное пространство для истребителей ВВС Израиля.

0:13 Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of israel со ссылкой на источники.

Военные, как отмечает газета, готовы «перехватывать любые иранские дроны или самолеты, нарушающие воздушное пространство Иордании».

Ранее ВВС Израиля были приведены в боевую готовность, военная авиация поднята в небо.

В Вашингтоне в субботу заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.