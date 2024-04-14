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Израиль начал перехват иранских дронов над Иорданией и Сирией

  • 14.04.2024, 0:23
  • 2,618
Израиль начал перехват иранских дронов над Иорданией и Сирией

Иордания открыла небо для израильских ВВС.

Иордания ввела режим ЧП и открыла свое воздушное пространство для истребителей ВВС Израиля.

Иордания также заявила, что готова сбивать над своей территорией беспилотники, летящие в сторону Израиля, передает Reuters.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил со своей территории БПЛА по Израилю. Подлетное время дронов составляет несколько часов в зависимости от типа дрона. Позже поступила информация, что Тегеран запустил и крылатые ракеты (подлетное время примерно 2 часа). В Израиле предполагают, что БПЛА и ракеты направлены на военные объекты.

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