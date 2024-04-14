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СМИ: США сбивают иранские дроны над Ираком и Сирией

  • 14.04.2024, 0:48
  • 2,374
СМИ: США сбивают иранские дроны над Ираком и Сирией

Работает ПВО.

Арабские СМИ сообщают, что американские силы в регионе сбивают иранские СМИ над Ираком и Сирией. Сеть защиты включает Иорданию и другие арабские страны, которые либо открыли свое воздушное пространство для американской и британской авиации, либо сами сбивают иранские БПЛА, пишет сайт «Вести Израиль».

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил со своей территории БПЛА по Израилю. Подлетное время дронов составляет несколько часов в зависимости от типа дрона. Позже поступила информация, что Тегеран запустил и крылатые ракеты (подлетное время примерно 2 часа). В Израиле предполагают, что БПЛА и ракеты направлены на военные объекты.

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