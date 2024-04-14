Более 100 иранских дронов перехвачены за пределами Израиля 14.04.2024, 1:45

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Беспилотники были сбиты Соединенными Штатами и Великобританией.

Более 100 иранских беспилотников были перехвачены США и Великобританией за пределами Израиля, сообщает представитель израильского Минобороны.

В отчете говорится, что беспилотники были сбиты Соединенными Штатами и Великобританией

Израилю помогают США, Великобритания, Франция и Иордания.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что идентифицировал более 100 беспилотников, направлявшихся в Израиль