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СМИ: ЦАХАЛ даст мощный ответ на атаку Ирана

  • 14.04.2024, 2:19
  • 1,528
СМИ: ЦАХАЛ даст мощный ответ на атаку Ирана

Уже в ближайшее время.

Израильские официальные лица заявляют, что в ближайшее время ЦАХАЛ осуществит «мощный ответ».

Об этом сообщил израильскому телеканалу неназванный высокопоставленный израильский чиновник, пишет The Times of Israel.

Напомним, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами. Более 100 иранских беспилотников были перехвачены США и Великобританией за пределами Израиля, сообщил представитель израильского Минобороны.

В отчете говорится, что беспилотники были сбиты Соединенными Штатами и Великобританией

Израилю помогают США, Великобритания, Франция и Иордания.

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