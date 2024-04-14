СМИ: ЦАХАЛ даст мощный ответ на атаку Ирана
- 14.04.2024, 2:19
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Уже в ближайшее время.
Израильские официальные лица заявляют, что в ближайшее время ЦАХАЛ осуществит «мощный ответ».
Об этом сообщил израильскому телеканалу неназванный высокопоставленный израильский чиновник, пишет The Times of Israel.
Напомним, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами. Более 100 иранских беспилотников были перехвачены США и Великобританией за пределами Израиля, сообщил представитель израильского Минобороны.
В отчете говорится, что беспилотники были сбиты Соединенными Штатами и Великобританией
Израилю помогают США, Великобритания, Франция и Иордания.