Самолеты ВВС Иордании сбили десятки иранских беспилотников 14.04.2024, 2:50

Ракета упала в Аммане.

Истребители ВВС Иордании перехватили несколько десятков беспилотников, выпущенных из Ирана, пишут «Детали».

В ответ иранское проправительственное агентство Fars News процитировала высокопоставленного иранского чиновника, который заявил: «Иран может стать нашей очередной целью».

Меньше чем через час поступило сообщение, что иранская ракета упала в столице Иордании Аммане. Но из этого сообщерния непонятно, была ли это сбитая ракета или речь идет об иранской атаке на Хашимитское королевство.

Всего, как сообщили в израильской системе безопасности, из первой волны было перехвачено 99 процентов беспилотников и ракет, выпущенных из Ирана.