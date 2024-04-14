Байден отреагировал на нападение Ирана на Израиль 14.04.2024, 9:16

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Президент США экстренно созвал лидеров стран «Большой семерки».

Американский президент Джо Байден встретился со своей командой по национальной безопасности ‒ для того, чтобы обсудить последние новости о ночной атаке Ирана на Израиль.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Кроме того, сообщается, что Байден провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потом созвал лидеров стран «Большой семерки» (G7).

«Раньше сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки. Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую преданность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки – посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля», — говорится в заявлении президента США, опубликованном Белым домом.