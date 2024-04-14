Диск для данных впервые выпустят в виде чемодана на колесиках 2 14.04.2024, 13:00

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Компания Western Digital представила необычный девайс.

Компания Western Digital представила необычный SSD-накопитель для хранения данных. Емкость Ultrastar Transporter может достигать внушительных 368 ТБ, а само устройство выполнено в виде чемодана на колесиках.

Это не просто портативный SSD, но еще и NAS. Аппаратная база – 12-ядерный Xeon 4310, дополненная 128 ГБ оперативной памяти RDIMM. Устройство и транспортировочный кейс (входит в комплект поставки) весят около 15 килограммов, пишет NotebookCheck.

Данный девайс создан не столько для геймеров, сколько для съемочных команд, исследователей и других сфер, которым нужно «перемещать тонну данных»: например, со съемок фильмов.

Для подключения к сети у Ultrastar Transporter есть два порта Ethernet 200GbE и 10GbE (RJ45). Также в характеристиках указаны USB 3.0 и VGA.

Интересно, что стоимость накопителя пока держится в секрете. По словам производителя, ее готовы обсуждать только с реальными клиентами. Нет информации и о сроках релиза.