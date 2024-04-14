Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС 6 14.04.2024, 14:58

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Под чужим флагом.

Российские оккупанты готовятся провести очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Захватчики могут обвинить Украину.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в Facebook.

По данным украинской разведки, российские террористы могут провести новую провокацию под фальшивым флагом.

«Россия - единственный террорист в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к границе сознательной радиационной катастрофы», - заявили в Генштабе.

Только за последние недели россияне уже несколько раз пытались переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

«Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС. Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции», - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавляют, что безопасность Запорожской АЭС не может быть гарантирована, пока российские войска находятся на станции.

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская атомная станция - это крупнейшая АЭС в Европе, расположенная в городе Энергодар Запорожской области. АЭС была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Захватчики установили на станции военную технику.

За время войны и оккупации Запорожская АЭС не раз отключалась от линий, которые соединяют ее с украинской энергетикой. Как отмечают специалисты, это может угрожать не только Украине, но и самой России, а также странам Европы.

Запорожская атомная электростанция перевела все реакторы в состояние «холодной остановки». 13 апреля последний блок был переведен в это состояние. В Минэнерго объяснили, что это важно во избежание ядерной катастрофы.