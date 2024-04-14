Главный итог атаки Ирана на Израиль 14.04.2024, 16:13

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Арабские страны понимают, кто их главный враг.

Самый обнадеживающий итог сегодняшней ночной атаки Ирана на Израиль: у нас больше союзников, чем мы думали, пишет известный израильский общественный деятель и бизнесмен Леонид Невзлин в Telegram:

— Шесть месяцев войны в Газе почти убедили Израиль, что нас ненавидят во всем регионе и во многих странах за его пределами. Но когда Иран направил в сторону Израиля беспилотники, а потом и ракеты — оказалось, что не только США и Великобритания твердо стоят на нашей стороне, но и умеренные арабские страны. Иордания перехватывала в своем небе иранские дроны. Саудовская Аравия также, по сообщениям, внесла свой вклад.

Страны региона понимают, что их враг — не Израиль, а палестинский вопрос — не главный конфликт на Ближнем Востоке. Иран угрожает региональной стабильности и использует террор как средство достижения своих целей. Раньше он нападал на Саудовскую Аравию, а теперь пытается дестабилизировать режим в Иордании. «Соглашения Авраама», частью которых Саудовская Аравия намеревалась стать, предполагают в том числе оборонный союз, направленный против иранской угрозы.

Наши арабские партнеры — официальные или нет — понимают, что только вместе с Израилем они смогут противостоять «оси зла».

Это — очертания новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. И Израиль — ее неотъемлемая часть.