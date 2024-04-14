ЦАХАЛ объявил о призыве резервистов 14.04.2024, 20:27

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Призовут две бригады.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по итогам оценки ситуации в ближайшие дни будет осуществлен призыв двух резервных бригад для операции в секторе Газы.

«Призыв резервистов позволит поддерживать усилия по обеспечению готовности к защите государства Израиль и безопасности жителей», – говорится в сообщении.

8 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя переговоры с ХАМАСом, сообщил, что дата начала операции в Рафахе (Рафиахе) назначена, пишет newsru.co.il.

Вечером 14 апреля телеканал «Кан-11» передал, что в последние дни «эта дата была отодвинута».