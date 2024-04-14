Reuters: Санкции сделали бесполезными танкеры РФ 14.04.2024, 20:55

Российские танкеры не принимают в портах по всему миру.

Россия осталась без четырех танкеров с нефтью из-за санкций. В Суэцком канале еще с апреля находится судно Anthea, которое отгрузило 200 тысяч метрических тонн нефти Urals в Лаконской затоке (Греция).

Об этом сообщает Reuters.

Второй танкер – Elsa, он доставил 100 тысяч тонн мазута из Петербурга и Усть-Луги в порт Каламута, но сейчас стоит на якоре в Сингапуре. Третьим танкером стал Baxter, заполненный нефтью под завязку в Новороссийске, изначально он направлялся в Индию, но с 5 апреля дрейфует в Аравийском море. Четвертым изгоем стал Hebe: танкер получил аналогичное количество мазута (100 тысяч тонн) в портах РФ.

В правозащитной группе United Against Nuclear Iran уже заявили, что российские танкеры не принимают в портах по всему миру.