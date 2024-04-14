Лукашисты начали жаловаться на Китай 14.04.2024, 23:55

Пекин выдавливает белорусские товары с российского рынка.

Министр промышленности Александр Рогожник в интервью телеканалу ОНТ пожаловался на проблемы с экспортом белорусских тракторов. Главная причина — конкуренты из Китая.

— Есть замедление по некоторым товарным группам. По 2023 году было замедление по тракторам. Замедление было по холодильникам, морозильникам. Но в целом Министерство промышленности значительно перевыполняет доводимые правительством показатели. Еще 10 лет назад никто не слышал о производстве тракторов в Китае в том же ценовом и качественном сегменте, который имела Республика Беларусь. Сегодня на наш основной рынок, в Российскую Федерацию, зашло значительное количество производителей из Китая. Они уже с нами конкурируют не только по цене, но и по качеству, — сказал Рогожник.

По его словам, Китай в прошлом году ввез в Россию более 12 тысяч тракторов. Рогожник добавил, что такая же тенденция наблюдается и с другой продукцией:

— Все, что касаемо группы холодильников и морозильников, ситуация очень похожа. Задача, которая ставится, — это не только расширение номенклатуры, но и повышение качества и конкурентоспособности этой продукции.

Ранее сайт Charter97.org писал, как Пекин вытеснили МАЗ с российского рынка.