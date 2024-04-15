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Россиянин записал аудиосообщение с судна, захваченного Ираном

  • 15.04.2024, 0:33
  • 1,714
Россиянин записал аудиосообщение с судна, захваченного Ираном

Судно захватили боевики КСИР.

На борту контейнеровоза «Ариес» под флагом Португалии, захваченного накануне бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, находится гражданин России, сообщает «Радио Свобода».

Его фамилию и инициалы сообщило посольство России в Тегеране. Оно утверждает, что поддерживает контакт с родственниками моряка и властями Ирана «в целях оказания необходимого консульского содействия». Где сейчас находится экипаж, в сообщении не говорится.

Владивостокское издание Vl.ru сообщило, что россиянина на захваченном судне зовут Тимофей Колчанов, ему 38 лет, он является старшим механиком. Vl.ru и телеграм-канал Shot также опубликовали аудиозапись, сделанную Колчановым сразу после захвата судна и предназначенную, по всей видимости, его родным. Он говорит, что на судне высадились с вертолёта автоматчики.

Shot утверждает, что российское посольство в Тегеране сообщило родственникам моряка, что с ним все в порядке. Впоследствии жена моряка рассказала РЕН ТВ, что он смог позвонить семье и заверил, что с ним всё в порядке. Звонок длился восемь секунд. По словам жены Колчанова, её заверили, что все члены экипажа живы и находятся в безопасности, однако связаться с ними пока невозможно.

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