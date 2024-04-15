Четверо детей от двух месяцев до шести лет сгорели при пожаре под Березой 15.04.2024, 2:45

Спаслись 37-летняя мать и 4-летняя дочь.

В Березовском районе четверо детей сгорели на пожаре. Подробности трагедии рассказали в Следственном комитете.

В сообщении сказано, что днем в воскресенье, 14 апреля 2024 гола, в деревне Ястребель горел жилой дом. В момент ликвидации возгорания спасатели нашли тела четверых детей в возрасте от двух месяцев до шести лет. По данным ведомства, 37-летняя мать и четырехлетняя дочь смогли спастись. Они находятся в больнице.

Предварительно было установлено, что многодетная семья по месту жительства характеризуется положительно. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.