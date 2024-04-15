Газета BILD рассказала, какую диссертацию в Москве защитил лидер Палестины 15.04.2024, 8:52

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Махмуд Аббас

Она пронизана теориями заговора.

Лидер Палестины Махмуд Аббас в своей докторской диссертации, написанной в советской Москве, фактически отрицал Холокост. Однако это было известно ранее, и это только часть информации. Издание Bild опубликовало основные тезисы этого гениального опуса.

Теперь, как сообщает Israel Hayom, Игаль Кармон, глава аналитического центра MEMRI, сумел получить полный текст диссертации, которая ранее хранилась в российских архивах. Она пронизана теориями заговора и ненавистью к евреям. Немецкая газета приводит основные тезисы работы, которые стали известны теперь.

Аббас утверждал, что при Холокосте погибло менее миллиона евреев. На самом деле погибло около шести миллионов.

По заявлению Аббаса, Израиль обращается с арабами так же, как нацисты с евреями. Это не так — арабы в Израиле пользуются теми же правами, что и евреи.

Аббас заявлял, что сионисты (сторонники еврейского национального движения) сотрудничали с нацистами. В реальности сионистское движение отчаянно пыталось спасти евреев из зоны влияния нацистов.

Игаль Кармон, исследовав диссертацию, пишет: «Вывод, к которому приходит автор, заключается в том, что Холокост евреев был совместным проектом нацистов и сионистского движения».