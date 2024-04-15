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В Барановичах огласили приговоры еще девятерым местным жителям за участие в протестах

  • 15.04.2024, 10:46
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В Барановичах огласили приговоры еще девятерым местным жителям за участие в протестах

Подробности.

Суд в Барановичах огласил приговоры еще девятерым местным жителям за участие в протестах, пишут правозащитники.

По версии обвинения, все они в августе 2020 года «выкрикивали лозунги, демонстрировали полотна бело-красно-белого цвета, препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций».

Судья Инна Павловская приговорила Эдуарда Апановича и Алексея Лесковца к 1,5 года колонии. Елена СтахейкОльга ТадроДмитрий АбрамовичОлег АртюхОлег СергеевДмитрий ХутаВячеслав Шкутько получили по году колонии.

Напомним, в конце марта в Барановичах за протесты начали рассматривать дела по ст. 342 УК в отношении 17 человек 2 апреля стало известно, что  суд за одно заседание осудил за протесты сразу восемь человек.

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