В Беларуси начали судить звезду «Что? Где? Когда?» 3 15.04.2024, 11:45

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Ему грозит до восьми лет колонии.

Начался суд над звездой белорусского «Что? Где? Когда?» Федором Шведовым. Ему грозит до восьми лет колонии, пишет nashaniva.com.

Федору Шведову 48 лет, он родом из Светлогорска. В 1998-м окончил Гродненский государственный университет на физика. Шведов с семьей живет в Ошмянах. У них с женой как минимум трое детей — двое взрослых и один несовершеннолетний.

Федор был звездой белорусского «Что? Где? Когда?» еще до того, как попал в телеверсию программы.

Играет он с 2006 года и участвовал в почти всех республиканских соревнованиях. А в 2013-м, после участия его команды «Гасило» в «Брейн-ринге», их пригласили в так называемую «элитарку».

Команда Федора Шведова отыграла восемь сезонов, последний — в мае 2020-го. В 2017-м Федор получил «Большую хрустальную сову» как лучший игрок сезона.

Когда его задержали — точно неизвестно, как и суть обвинения. Известно только, что он жертвовал до мая 2021 года.