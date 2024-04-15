Ученые развеяли главный миф о мироздании 2 15.04.2024, 13:25

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Согласно новой теории, Вселенная статична, существует вечно и не расширяется.

Ученые предложили новую теорию эволюции Вселенной, опубликованную в журнале Progress in Physics, согласно которой Большой взрыв может быть мифом. А Вселенная не расширяется и не сжимается, ведь она статична и не имеет начала и конца, пишет Popular Mechanics.

Представьте себе, что Большого взрыва, с которого началась Вселенная, никогда не было. Исходя из этого Вселенная никогда не расширялась из плотной крошечной точки и находится в стабильном состоянии в течение всей своей истории, не имея ни начала, ни конца. Так предполагают авторы новой теории, которые утверждают, что теория Большого взрыва не работает, ведь она основана эффекте Доплера.

Эффект Доплера объясняет, что воспринимаемое увеличение или уменьшение частоты волн света, звука или других волн зависит от того, как источник этих волн и наблюдатель движутся навстречу друг другу. В космосе на свет, излучаемый разными объектами, влияет эффект Доплера. Если тело в космосе удаляется от нас, то он смещается в красную часть спектра, то есть это красное смещение. Если тело приближается к нам, то свет смещается в синюю часть спектра. Измерения звездного света показали, что все галактики имеют красное смещение. То есть они удаляются от нас и это подтверждает теорию Большого взрыва и то, что Вселенная постоянно расширяется.

Но авторы нового исследования сомневаются в том, что красное смещение означает движение. То есть эффект Доплера на самом деле разрушает теорию Большого взрыва. Наблюдения за космосом, которые провели ученые согласуются с другой, несовместимой с теорией Большого взрыва гипотезой. Она называется гипотеза старения света.

Эта гипотеза возникла почти 100 лет назад и объясняет красное смещение Вселенной тем, что фотоны, частицы, из которых состоит свет, теряют энергию, проходя через космос. Поэтому уменьшение или увеличение энергии не обязательно означает движение, поэтому никакой расширяющейся Вселенной не может существовать. Согласно гипотезе, свет со временем просто теряет энергию, а значит Вселенная должна быть статичной. Авторы новой теории предполагают, что никакого первоначального взрыва не было и у Вселенной нет ни начала, ни конца.

Ученые считают, что красное или синее смещение звезд зависит от корпускулярной теории света Исаака Ньютона. Согласно этой теории, свет состоит из мельчайших частиц, которые постоянно движутся по прямой. То есть синее или красное смещение, которое астрономы видят в космосе является результатом размера частиц. Если они больше, то это означает синий цвет, если меньше — красный. Авторы теории говорят, что, если свет не состоит из волн, то эффект Доплера не работает, ведь он основан на том, что свет состоит из волн.

В то же время физик Стивен Холлер не согласен с такими выводами, ведь эффект Доплера неоднократно проверялся и нашел свое подтверждение, то указывает на то, что Большой взрыв все же был. Ученый объясняет, что астрономам удалось согласовать химический состав звезд и планет в соответствии со спектральными линиями, наблюдаемыми у химических веществ на Земле с помощью доплеровской спектроскопии.

В то же время Холлер говорит, что пока что до конца найти подтверждение теории Большого взрыва не удалось, хотя она является лучшим описанием происхождения Вселенной на сегодняшний день. В настоящее время нет ничего, что могло бы указывать на то, что Большой взрыв — это миф, говорит физик.