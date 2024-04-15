В ЦАХАЛе рассказали, как прошла «ночь перехватов» 15.04.2024, 13:41

Впервые в мире истребители смогли выполнить такую сложную задачу.

Пока все израильтяне с тревогой приникли к экранам телевизоров, телефонов и компьютеров в ожидании новостей в ночь на 14 апреля, в армии хладнокровно готовились к действиям по перехвату летящих в сторону Израиля иранских ракет. Армейская пресс-служба рассказала, как это выглядело изнутри, пишут «Детали».

«В 01:30 ночи мы зафиксировали первые запуски — баллистические цели, содержащие много взрывчатого вещества, и поняли, что это по-настоящему», — так описывает начало драматической ночи подполковник А.

В эту ночь были успешно перехвачены десятки воздушных угроз — дронов и ракет, выпущенных из Ирана по территории Израиля. Это беспрецедентный показатель – 99% перехвата вражеских БПЛА и крылатых ракет.

В 107-й эскадрилье также готовились к этому моменту и точно знали, что делать по сигналу. «Когда мы получили сообщение, что «час Х», — вспоминает заместитель командира эскадрильи майор А. — Мы сразу же подготовили оружие на всех самолетах, а техники настроили аппаратуру на стрельбу ракетами «воздух-воздух» (по целям). Прибыли резервисты, летные экипажи и даже истребители с севера и юга и начали действовать, чтобы убедиться, что ни одна цель не причинит вреда нашей территории».

«В такие моменты возникает чувство напряжения, предвкушения, умения, желание взлететь и защитить эскадрилью, родных и близких, — присоединяется капитан Г, боевой штурман эскадрильи. — При взлете вы прекрасно знаете, что вам нужно делать, для таких моментов вас мобилизовали, для них вы долго тренировались. Вы определяете запуск ракеты и знаете, что она уже в пути, поэтому вам необходимо уничтожить ее, чтобы она не прилетела к нам домой».

«Впервые в мире истребители продемонстрировали способность бороться с баллистическими ракетами большой дальности и взрывчаткой в огромных количествах, — комментирует глава батальона противоракетной системы «Хец». — Знать, что вам удается предотвратить атаки такого масштаба, которые могут привести к катастрофе, — это предмет гордости».

«Все силы безопасности ЦАХАЛа были задействованы и точно знали, как действовать, — добавляет полковник А. — Это наша работа, мы готовимся к этим экстремальным сценариям постоянно. Мы делаем все, чтобы быть на шаг впереди врага».