В Беларуси запретили детскую одежду популярного турецкого бренда 15.04.2024, 14:17

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Госстандарт признал ее опасной.

В Беларуси запретили продавать детскую одежду популярного турецкого бренда LC WAIKIKI. Госстандарт нашел множество нарушений в изделиях.

Под запрет попали боди, комбинезоны для новорожденных, рубашки, толстовки и брюки для дошкольников и школьников, а также рюкзаки, сообщает Tochka.

Специалисты Госстандарта пришли к выводу, что в одежде для новорожденных соединительные швы с обметыванием выполнены на изнаночную сторону, хотя по правилам, они должны быть на лицевой стороне, чтобы не раздражать кожу младенцев.

В одежде для дошкольников и школьников не были соблюдены показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости — они ниже, чем необходимо.

В школьных портфелях бренда отсутствуют светоотражающие элементы, которые обязательны для такой продукции.