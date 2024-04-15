В Беларуси запретили детскую одежду популярного турецкого бренда
- 15.04.2024, 14:17
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Госстандарт признал ее опасной.
В Беларуси запретили продавать детскую одежду популярного турецкого бренда LC WAIKIKI. Госстандарт нашел множество нарушений в изделиях.
Под запрет попали боди, комбинезоны для новорожденных, рубашки, толстовки и брюки для дошкольников и школьников, а также рюкзаки, сообщает Tochka.
Специалисты Госстандарта пришли к выводу, что в одежде для новорожденных соединительные швы с обметыванием выполнены на изнаночную сторону, хотя по правилам, они должны быть на лицевой стороне, чтобы не раздражать кожу младенцев.
В одежде для дошкольников и школьников не были соблюдены показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости — они ниже, чем необходимо.
В школьных портфелях бренда отсутствуют светоотражающие элементы, которые обязательны для такой продукции.