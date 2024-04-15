В Беларуси будут судить россиянина, который вернулся из Украины 1 15.04.2024, 14:46

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Анатолий Тихонов

Фото: VK via «Зеркало»

Его задержали.

В Гомеле 17 апреля состоится судебное заседание по уголовному делу за нарушение срока запрета въезда в Беларусь. ФИО обвиняемого совпадают с данными гомельского спортсмена Анатолия Тихонова, который был осужден за продажу наркотиков на длительный срок, но вдруг оказался на войне в Украине в составе российских оккупационных войск. В соцсети Тихонов объявлялся последний раз в конце января. Знакомый Тихонова подтвердил «Флагштоку» его задержание.

Тихонов — родом из России, но жил и работал в Гомеле, имея вид на жительство. Занимался пауэрлифтингом, участвовал в соревнованиях, был кандидатом в мастера спорта. Работал в разных местах, в последнее время — на предприятии «САЛЕО-Гомель».

В 2018 году Тихонова осудили за продажу особо опасных психотропных веществ в составе организованной группы на 15,5 года колонии усиленного режима. По данным инициативы «Дзікае паляванне», россиянин отбывал наказание в колонии «Витьба». А в 2023 году вдруг оказался на войне в Украине: он выложил на своей странице в VK фото на фоне окопов в военной форме без отличительных знаков.

Также он делал репост видео боя бригады «Север-Z», созданной при Минобороны РФ. Неизвестно, служил ли спортсмен именно в этой бригаде, но российское оборонное ведомство, как и ЧВК Вагнера, вербовало заключенных из тюрем и колоний, сообщало «Зеркало». Вероятным выглядит вариант, что Тихонова как гражданина России передали этой стране для отбывания наказания на родине, а оттуда он и отправился на войну.

Позже россиянин выкладывал фото из госпиталя с повязками на ногах. По всем этим данным можно сделать вывод, что после полученного ранения Тихонов закончил свое участие в войне и решил вернуться в Гомель. Однако, судя по той статье, по которой его будут судить снова, вместе с переводом из белорусской колонии в российскую получил и запрет на въезд в Беларусь.

Суды по аналогичной статье — не редкое явление. Россиян, которые имели вид на жительство в Беларуси, но попались на преступлениях, высылают из страны, ставя запрет на въезд обычно на 10 лет — такой срок указан в похожих уголовных делах. Часто за нарушение срока запрета въезда в Беларусь наказывают арестом, но санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ареста на один год.