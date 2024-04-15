Арабские страны тайно предоставили разведанные об атаке Ирана на Израиль 15.04.2024, 14:57

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Они оказались решающими в успешной обороне.

Арабские страны тайно передали Соединенным Штатам разведывательную информацию о плане нападения Ирана. Об это пишет The Wall Street Journal.

Большую часть сотрудничества в субботу вечером, которое привело к сбитию иранского заграждения, нужно было налаживать на ходу, многие подробности о роли, которую сыграли Саудовская Аравия и другие ключевые арабские правительства, тщательно скрываются, пишет издание.

Эта операция стала кульминацией многолетних усилий США по разрушению политических и технических барьеров, которые мешали военному сотрудничеству между Израилем и правительствами суннитских арабских стран.

За два дня до нападения на Израиль иранские официальные лица проинформировали страны Персидского залива о структуре и сроках плана нападения, чтобы дать им возможность обеспечить безопасность воздушного пространства. Официальные лица Саудовской Аравии и Египта заявили, что сразу после того, как Иран начал открыто угрожать нанести ответный удар Израилю, Соединенные Штаты начали оказывать давление на правительства арабских стран, чтобы те поделились разведданными.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия согласились поделиться разведданными, а Иордания объявила о своем согласии на использование ее воздушного пространства. Иранская информация поступила в Вашингтон. Она оказалась решающей в успешной обороне.

Дипломатический вопрос сотрудничества был успешно решен, хотя у Израиля, например, нет дипломатических отношений с Саудовской Аравией.