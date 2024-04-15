В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об «иноагентах» 5 15.04.2024, 19:59

2,246

Депутат ударил одного из лидеров пророссийской партии.

В парламенте Грузии лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров руководящей пророссийской партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе, сообщает «Эхо Кавказа».

Отмечается, что это произошло на заседании юридического комитета парламента в ходе обсуждения «закона об иноагентах».

В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представительницей партии «Лело» Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подошел к стоящему за трибуной представителю большинства и ударил его кулаком по лицу.

- После этого оба депутата покинули зал заседаний. Тем временем потасовка между депутатами продолжилась уже в коридоре, - говорится в сообщении.

После этого лидер партии «Граждане» покинул заседание, резко комментируя действия пророссийской партии и, в частности, ее лидера.

- Я всегда пытался общаться с «Грузинской мечтой» по-человечески, а они нас ведут в Россию... Сейчас не время сидеть дома, нужно выходить на улицу. Мы должны выбросить их вместе с их «русским законом». Надоело все это, и я «врезал» по лицу этому российскому агенту - Мдинарадзе, - заявил Элисашвили.

После драки, как утверждает сам депутат, его выдворили из здания парламента.

Через полчаса заседание юридического комитета возобновилось. Председатель комитета Анри Оханашвили обратился к оппозиции с призывом дать оценку действиям оппозиционера и сделал акцент на самом строгом ответе в случае любых провокаций.